قمة اقتصاديـة للأفارقة والأوروبيين بالجزائر

يجمع مركز التجارة العالمي الجزائر بالتنسيق مع معهد choiseul، الذي هو مؤسسة أبحاث مستقلة فرنسية، القادة الأفارقة والأوروبيين وكبار المسيرين الاقتصاديين الجزائريين، وسيكون فرصة لتبادل الأفكار والآراء بشأن السياسات الإقتصادية، حيث سيحضر هذه القمة قادة ومسيرون من 35 دولة يتبادلون خلالها الآراء وإثراء النقاشات على مدار يومين كاملين بالجزائر. وسبق لهذا الملتقى الخامس من نوعه أن نظم على مستوى كل من مصر والمغرب وفرنسا، حيث سيشهد مشاركة قرابة 150 مقاول شاب من إفريقيا وأوروبا، سيناقش موضوعين أساسيين، هما ظهور شخصيات رائدة في إفريقيا والثاني موضوع المدينة الإفريقية للقرن 21، فضلا عن ملفات أخرى، كتمويل المشاريع الكبرى والطاقة المتجددة والتحديث الاقتصادي والفلاحي والتوزيع.