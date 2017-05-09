المجلس الدستوري يُصدّق أويحيى

يبدو أن تصريحات أويحيى حين قال بأن نصيب «الأرندي» من التشريعيات ليس أقل من 100 مقعد لم تكن من فراغ، خاصة حين أنصفه المجلس الدستوري خلال إعلانه أول أمس للنتائج النهائية، مؤكدا بأن عدد مقاعد الأرندي في الغرفة السفلى من البرلمان هو 100 مقعد بالتمام والكمال، بعدما كانت حسب النتيجة التي أعلنت عنها الداخلية في حدود 97 مقعدا فقط. وقد صدقت تصريحات أويحيى الذي قال هذا الكلام ولم يزد عليه، حتى أنه لم ينظم أية ندوة صحفية، كما فعل نظراؤه، رغم أنه الحزب الوحيد الذي شهد قفزة نوعية خلال هذه التشريعيات.