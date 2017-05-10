بونجمـــة في إضــــراب عــــن الطعــــام

التحق رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، خالد بونجمة، برئيس حزب «الأفانا»، موسى تواتي، في الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الأخير قبل أيام، حيث كان بونجمة قد زار موسى تواتي بمقر حزبه يوم إعلانه الدخول في الإضراب، وأكد تضامنه معه، قبل أن يقرر أمس اللحاق به في الإضراب. وأهم ما دفع تواتي إلى الإضراب هو تحصّله على مقعد واحد بالبرلمان، قبل أن يتم تجريده منه من قبل المجلس الدستوري خلال إعلانه للنتائج النهائية، في حين تحصّل بونجمة أيضا على مقعد واحد في البرلمان خلال التشريعيات الماضية.