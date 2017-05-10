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بن غبريـــــت تحطّــــم رقمــــا قياسيــــا في القطــــاع

نشر يوم 2017/05/10 8055 0 rida benrachid بن غبريـــــت تحطّــــم رقمــــا قياسيــــا في القطــــاع

حطمت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، رقما قياسيا منذ تعيينها على رأس القطاع، بحيث لم تستقبل مصالحها أي طعن بشأن مسابقات التوظيف التي نظمها القطاع، حيث قالت بن غبريت إن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لم يتلق أي طعن وكذا باقي مصالحها، يتعلق بمسابقات التوظيف، سواء عبر القائمة الاحتياطية أو الكتابية والشفاهية. ولم يسبق لأي وزير في القطاع أن حقق هذا الأمر، بالنظر إلى الشكاوى التي كانت تتقدم بها النقابات من جهة، والأساتذة من جهة أخرى، احتجاجا على عدم شفافية مسابقات التوظيف وغيرها.

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