عيسى يفرض المرجعية الدينية في الإعلام

تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ملتقى دوليا اليوم حول "الخطاب الديني في وسائل الإعلام، المضامين والهوية"، تسعى من خلاله إلى ضبط طبيعة الخطابات التي يتم تداولها على مستوى وسائل الإعلام، بعد الفوضى التي عرفها القطاع في هذا المجال، بالنظر إلى انعدام ضابط معين يحكم الخطاب الديني بوسائل الإعلام.

ويبدو أن محمد عيسى أراد بتنظيمه لهذا الملتقى الدولي الثاني من نوعه بالجزائر، إيقاف التجاوزات والتجنّي على المرجعية الدينية عبر وسائل الإعلام وتثبيت الهوية الدينية للجزائريين بعد الحملات الكبيرة لعدد من الطوائف الكبيرة التي تحاول ضرب مرجعيتهم.