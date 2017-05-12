بحث في فائدة ألقاب شباب بلوزداد

أطلق رئيس نادي شباب بلوزداد، بوحفص محمد، حملة بحث في فائدة كؤوس وألقاب الفريق السابقة التي بلغت 17 لقبا منذ تأسيسه، وذلك لإثراء متحف النادي الذي تم إطلاقه مؤخرا على مستوى المركب الرياضي الخروبة.

ولم يجد رئيس النادي الجديد أي مجسّم حقيقي لكأس من الكؤوس التي فاز بها الشباب سابقا يمكنه محاكاة أمجاد الفريق، سوى الصور الخاصة بالتشكيلات التي تعاقبت على النادي منذ تأسيسه، وكذا الرؤساء السابقين، فما مصير ألقاب نادي أبناء العقيبة، خاصة وأن رئيس النادي الجديد افتقد حتى كأس الجمهورية التي توّج بها الشباب في 2009 كآخر لقب حازه الفريق؟