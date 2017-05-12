الوقاية خير من العلاج عند بوضياف

يبدو أن وزارة الصحة آثرت هذه المرة إطلاق حملة وقاية ضد سمّ العقارب في المناطق الصحراوية، وذلك بدل إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تكثر فيها لسعات العقارب مع حلول فصل الصيف، أين آثرت الوزارة من خلال هذه الحملة الوقائية التعامل وفق قاعدة "الوقاية خير من العلاج". وحضّرت وزارة الصحة قافلة تحسيسية ستجوب عديد الولايات الصحراوية والداخلية للتحسيس من لسعات العقارب، خاصة وأن هذه الأخيرة تقتل العشرات في هذا الفصل، منذ سنوات، ولعل الحل الأمثل الذي توصلت إليه وزارة الصحة بعد العجز عن القضاء على هذه الظاهرة هو التحسيس للوقاية؛ لأنها أفضل من العلاج.