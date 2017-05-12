دخلت شركة المياه والتطهير "سيال" في سباق مع الزمن لإصلاح كافة الأعطاب التي لحقت بشبكتها للمياه، قبل حلول شهر رمضان، حيث قال مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالنيابة، كمال بوكرشة، بأنه سيتم العمل على ضمان التزود بالمياه الشروب 24 ساعة على 24 ساعة من دون انقطاع في رمضان. وتعمل شركة "سيال" التي تضمن تزوّد العاصميين وسكان ولاية تيبازة بالمياه على إصلاح أكبر قدر ممكن من شبكة المياه قبل حلول هذا الشهر الذي سيتم فيه توقيف الأشغال وفق تصريح بوكرشة، على اعتبار أن الأشغال التي تقوم بها "سيال" من حين لآخر تفرض قطع التزوّد بالمياه الشروب لفترات من الزمن.