ولد عباس يحاول التدارك في المحليات

أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، مناضلي الحزب وقيادييه المحليين إلى ضرورة الشروع مبكرا هذه المرة في التحضير للمحليات المقبلة، تفاديا لتكرار نكسة التشريعيات التي خسر فيها "الأفلان" ما يزيد عن 60 مقعدا بالبرلمان. وحث ولد عباس مناضلي الحزب على العمل الجاد لكسب ثقة المواطنين لضمان تحقيق نتائج مرضية في المحليات، حيث يريد بذلك الأمين العام لـ"الأفلان" تدارك ما فاته في التشريعيات، بعدما خسر عشرات المقاعد مقارنة بالتشريعيات الماضية، رغم بقائه متصدرا وحاصلا على الأغلبية غير المريحة في البرلمان المقبل.