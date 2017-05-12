القضاء لم يقصّر في التشريعيات

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن القضاء أدّى كل ما عليه في التشريعيات الماضية ولم يقصر في المهمة الموكلة إليه، وذلك ردا على التصريح الذي كان أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الذي قال بأن بعض النواب العامين قصّروا في التعامل مع بعض الإخطارات التي أحيلت عليهم ولم يحرّكوا ساكنا حيالها. وأكد الوزير لوح بأن القضاء أدى ما عليه في هذا الشأن، مكتفيا في رده على سؤال حول تصريحات دربال بالقول "إن القضاء قام بواجبه كاملا وليس لدينا ما نضيفه في هذا الاتجاه".