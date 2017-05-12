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الرئيس بوتفليقة يستعين بخبرة طرطاڤ

نشر يوم 2017/05/12 1 0 النهار الجديد الرئيس بوتفليقة يستعين بخبرة طرطاڤ

أعطى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمنسق المصالح الأمنية لدى رئاسة الجمهورية، الجنرال طرطاڤ، صلاحية توجيه وتسيير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الذي تم استحداثه بمرسوم رئاسي صادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم تكليف المعهد بتكوين الإطارات المدنية والعسكرية. وقد ارتأى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستعانة بخبرة الجنرال طرطاڤ بعد إنشاء هذا المعهد الذي سيكون ملحقا برئاسة الجمهورية، فيما سيكون تابعا بيداغوجيا لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، كما يمكن للمعهد أن ينظم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني. 

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