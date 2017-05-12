خبرة القطاع الخاص ما "تاكلش" عند سلال

رفض الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمة للمديرية العامة للوظيف العمومي، احتساب خبرة الأطباء الناشطين في القطاع الخاص لشغل مناصب شاغرة في القطاع العمومي، بمختلف القطاعات، وذلك مهما كانت الخبرة التي اكتسبها هؤلاء بممارستهم للمهنة في القطاع الخاص. وأصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية هذه التعليمة بناء على تعليمة الوزير الأول، تشجيعا للعاملين في القطاع العمومي وتمكينهم من الترقية في المناصب إلى مراتب عليا، وأن الخبرة التي تحتسب في هذا الإطار هي تلك المكتسبة في القطاع العمومي، حيث يكون الحق في الترقية للعمال الأجراء ولا يمكن الأخذ بعين الاعتبار اشتراكات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء في هذا الإطار.