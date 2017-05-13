تواتي يدعو قيادات حزبه لمجاعة وطنية

دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، رؤساء المكاتب الولائية إلى الالتحاق بقيادة الحزب وإعلان إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبا أياهم بإخطار الولاة والجهات الأمنية بدائرة الاختصاص الإقليمي التي ينتمون إليها، فضلا عن إخطار رجال الإعلام بذلك لتغطية الحدث. ويسعى تواتي من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الضغط على السلطات ـ على حد تعبيره ـ للنظر في مطالبه وإعادة النظر في نتائج التشريعيات التي يرى هو بأنها كانت مزوّرة وأن حزبه لا بد أن يكون له نصيب من مقاعد البرلمان، مبديا عدم قناعته بخسارة حتى المقعد الذي أعلنت عنه الداخلية، في وقت كان يطمح لمقاعد أخرى في نتائج المجلس الدستوري.