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الجزائر تحتضن أول جمعية عامة لـالأفريبول

نشر يوم 2017/05/13 397 0 النهار الجديد الجزائر تحتضن أول جمعية عامة لـالأفريبول

تحتضن الجزائر، اليوم، أول جمعية عامة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة "أفريبول"، وذلك منذ ولادته سنة 2015، حيث سيتناول اليوم اللقاء بالنقاش مسائل الأمن وتطور الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها.

ومن المنتتظر أن يكون هذا اللقاء بانعقاد الجمعية العامة في الجزائر، إعلانا رسميا وبداية عمل فعلية للمنظمة الإفريقية للتعاون الشرطي، وذلك حسب ما أكده ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، طارق أحمد الشريف، خلال افتتاح الاجتماع التشاوري حول "أفريبول"، السنة الماضية بالجزائر، حيث أكد بأن 2017 ستكون سنة حاسمة في مسار "أفريبول"، وسيكون الانطلاق الرسمي والفعلي للمنظمة. 

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