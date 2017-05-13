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الحكومة أولى من "حمس" عند أبو جرة

نشر يوم 2017/05/13 650 0 النهار الجديد الحكومة أولى من "حمس" عند أبو جرة

قال أبو جرة سلطاني إن الجزائر اليوم في حاجة إلى كفاءات حركة مجتمع السلم، وليس من البطولة رد ندائها ورفض طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمشاركة في الحكومة، معتبرا بأن الجزائر أولى من مبادئ الحركة؛ لأن الأخيرة ولدت بداية التسعينات والجزائر أمنا وموجودة منذ قرون، وتلبية نداء الأم واجب. وردّ أبو جرة على إصرار مقري رفض دخول الحكومة بأن دخولها لن يكون خيانة، كما أن الاستمار في المقاطعة ليس بطولة؛ لأن الحركة كانت في المقاطعة وسبق لها المشاركة في الحكومة، ولهذا فأي قرار يتخذه مجلس الشورى فهو عادي.

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