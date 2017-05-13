أسعار النفط في المنعرج الأخير

تُقبل الدول المصدّرة للنفط "أوبك" التي تعدّ الجزائر عضوا فاعلا فيها، أواخر الشهر الجاري، على منعرج حاسم في تحديد مستقبل الأسعار، بعدما ظلت تراوح مكانها بين الصعود والهبوط، قبل أن تشهد نوعا من الاستقرار، مع ارتفاع طفيف بعد تجسيد اتفاق الجزائر بتخفيض الإنتاج بأكثر من مليون برميل. وقاربت مهلة اتفاق تخفيض الإنتاج الذي تم اتخاذه السنة الماضية على الانتهاء، الأمر الذي جعل السوق تترقّب القرار الحاسم الذي سيتم اتخاذه مع نهاية الشهر الجاري بفيينا، سواء بتمديد فترة تخفيض الإنتاج أو بتجميد القرار نهائيا، وهو ما سيحدد مصير الأسعار مستقبلا.