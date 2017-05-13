بن غبريت تكافئ المتفوّقين في الباك

قرّرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مكافأة المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا المقبلة، وذلك بمنحهم رحلة سياحية مدفوعة التكاليف إلى إسبانيا لقضاء العطلة الصيفية، تشجيعا لهم على المجهودات المبذولة والنتاتئج المحققة في الامتحان. وتخصّ هذه المنحة السياحية التي قررت بن غبريت صرفها للمتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا الـ10 الأوائل حسب المعدلات المحققة، وذلك بعدما كانت الوزارة في السابق تخصص منح دراسية بالخارج لهؤلاء كمكافأة، قبل أن يتقرر إيقافها بسبب عدم استفادة الجزائر من الشهادات التي يتحصلون عليها، لرفض أغلبهم العودة إلى الجزائر.