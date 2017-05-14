الغازي يكرّم قدامى الفريق الوطني

قام، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بتكريم لاعبين من قدامى الفريق الوطني، على غرار لالماس احسن، الملقب بأحسن لاعب جزائري لكل الأوقات، وجيلالي سالمي، إلى جانب نادي شباب بلوزداد الذي أخرج هذين اللاعبين، وكان صاحب الفضل في ظهورهما. ولعب احسن لالماس وسالمي جيلالي خلال فترة الستينات مع الفريق الوطني وقدما الكثير للجزائر، حيث اشتهر لالماس بأنه أحسن لاعب جزائري لكل الأوقات، كما سلّم الوزير في هذه المناسبة شهادة تقدير للنادي، تسلّمها رئيس شباب بلوزداد عرفانا بالمجهودات التي يبذلها الفريق، وتشجيعا للرياضة الجزائرية.