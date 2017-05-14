سرار: أرفع قبعتي للقائمين على الأمن في الجزائر

قال رئيس وفاق سطيف السابق، عبد الحكيم سرار، إن الحملة الانتخابية التي قادها في التشريعيات الماضية، مكنته من اكتشاف قرى ومداشر ولاية سطيف النائية، كما جعلته يتأكد في نفس الوقت بأن الأمن والاستقرار بلغ كل شبر وكل متر من الأراضي الجزائرية، مؤكدا بأن الجزائريين تأكّدوا من استتباب الأمن وأصبحوا يأمنون على أنفسهم، موجها تحية تقدير للقائمين على الجانب الأمني في الجزائر، وأضاف سرار: "لا يسعني إلا أن أرفع القبعة للقائمين على الأمن في الجزائر". وبخصوص عدم فوزه في التشريعيات، أكد سرار بأنه راض على النتيجة، وأن سكان وسط مدينة سطيف منحوه أصواتهم واحتل بذلك المرتبة الثانية بعد "الأفلان"، لكنه لم يحالفه الحظ للفوز بمقعد.