ما سرّ صورة ربراب وماكرون

هنّأ رجل الأعمال الجزائري، إسعد ربراب، تغريدة على حسابه في تويتر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقلده أمس رسميا مقاليد السلطة بالإليزي، بعد مراسم تسليم وتسلّم المهام بينه وبين الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، وأرفق ربراب تهنئته للرئيس الفرنسي صورة سابقة له مع ماكرون تبين طبيعة العلاقة التي تربط الرجلين، خاصة وأن الأخير كان وزيرا للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي في حكومة إيمانويل فالس الثانية.

والظاهر أن ربراب بنشره لهذه التهنئة، والصورة بشكل خاص، يحاول القول بأن علاقته بالرجل بمثابة "سمن على عسل"، ويمكن أن يستغلها لتطوير استثماراته في الخارج، وعلى وجه الخصوص بفرنسا وأوروبا.