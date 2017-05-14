هل يرفض مقري الحكومة بسبب سلطاني

يصر رئيس تحالف حركة مجتمع السلم ـ جبهة التغيير، عبد الرزاق مقري، على مبدإ المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، رغم نزوله إلى الولايات لاستشارة المناضلين في الأمر، في خطوة لمحاولة إقناعهم بمقاطعة الحكومة قبل انعقاد مجلس الشورى، في وقت يستميت طرف آخر في الحركة للمشاركة في الحكومة ويرى في ذلك انتصارا وتحضيرا للرئاسيات المقبلة. ويقود المطالبين بالمشاركة في الحكومة رئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني، الذي يرى مقري فيه خصما لدودا بسبب وجهات النظر المتضاربة والتوجهات المختلفة؛ فهل أبو جرة هو سبب رفض مقري الحكومة؟