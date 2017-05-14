بدوي يستعين بالتجربة الصينية لتحقيق التنمية المحلية

يستفيد 25 إطارا من الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الداخلية من دورة تكوينية متخصصة في الأكاديمية الصينية للحكامة في بيكين بالصين، حيث سيستفيد منها أمناء عامون للولايات ورؤساء دوائر ومديرو الإدارة المحلية وأمناء عامون للبلديات وإطارات مركزية.

وانطلقت هذه الدورة التكوينية التي تندرج في إطار اتفاق التعاون الثنائي القائم مع الأكاديمية حول موضوع "التخطيط الإقليمي وتسيير تنمية الإقتصاد المحلي"، حيث ستكون هذه الدورة في شكل دروس نظرية وزيارات ميدانية، يسعى نورالدين بدوي من خلال هذه الخطوة إلى النهوض بالتنمية المحلية وإنشاء قاعدة قوية في الاقتصاد تنطلق من البلديات والولايات.