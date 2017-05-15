نوابغ الجزائر تدرّس في الإمارات

وضعت وزارة التربية والتعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة الطفل الجزائري النابغة الذي توّج السنة الماضية بجائزة تحدي القراءة العربي، محمد عبد الله فرح جلود، في المنهاج الدراسي في كتاب السنة الخامسة، وقد أدرجت في الكتاب فقرة خاصة تحت عنوان «شجاعة الطفل الجزائري محمد فرح»، وذلك في مبادرة منها لتشجيع تلاميذ مدارسها على القراءة والمطالعة لتنمية أفكارهم حتى يسيروا على درب هذا النابغة المتوّج بالمركز الأول، كبطل لمشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ فهل سيكون محمد فرح مستقبلا في منهاج وزارة التربية الوطنية تشجيعا لمثل هؤلاء النوابغ الذين شرفوا الجزائر في الخارج؟