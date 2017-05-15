هامل أول رئيس لمنظمة أفريبول

اختارت الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الإفريقية «أفريبول»، المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أول رئيس للجمعية العامة للمنظمة التي يقع مقرّها في الجزائر. ويأتي هذا الاختيار بعد الاجتماع الذي يعد بمثابة التأسيس الفعلي للمنظمة بعد المصادقة على قوانينها من قبل القمة 28 للاتحاد الإفريقي بمشاركة قادة الشرطة بدول القارة السمراء ومسؤولي هيئات شرطية إقليمية ودولية. وتم مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة وكذا اللجنة المسيرة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة لـ»أفريبول»، وتحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية، على المستويات المحلية والقارية والإقليمية والدولية.