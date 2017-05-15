«باي باي» أراضي الامتياز بعد 15 جوان القادم

دعا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمرين والفلاحين المستغلّين للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، الذين لم يكملوا ملفاتهم للحصول على عقود الامتياز المعدة من طرف مصالح أملاك الدولة المودعة لدى الديوان، لاستكمال ملفاتهم بالوثائق الناقصة، على غرار الفريضة ووكالة تعيين ممثل الورثة أو أي وثيقة إدارية أخرى ناقصة، قبل 15 جوان المقبل، قبل أن يدرجوا أنهم متخلّون عن حقوقهم. وأكد الديوان أنه في حال التأخّر عن هذا التاريخ يعتبر هؤلاء المستثمرين متخلين عن حقوقهم، كما حذّر الديوان أنه في حال عدم استغلال الأراضي أو تشييد بنايات فوقها بطريقة غير شرعية، فإن أصحابها يتعرضون إلى عقوبة سحب عقد الامتياز نهائيا.