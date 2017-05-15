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تبون يردّ الاعتبار لمحمد صحراوي

نشر يوم 2017/05/15 629 0 النهار الجديد تبون يردّ الاعتبار لمحمد صحراوي

قرّرت وزارة السكن والعمران والمدينة إنصاف المرقّي العقاري، محمد نور الدين صحراوي، وذلك بإعادة منحه الاعتماد من جديد، بعدما سُحب منه على خلفية حادثة انهيار عمارة كان يشيّدها مرقٍّ عقاري آخر بالقرب من مشروعه العقاري «إربا 2000» بدرارية في الجزائر العاصمة. ويأتي قرار وزارة السكن بعدما أثبتت نتائج التحقيقات والطعون المقدمة أن المرقي العقاري ومسيّر شركة «سوبيراف» لم تكن له أي علاقة بحادثة سقوط العمارة، وبالتالي ردّ الاعتبار من جديد لأكبر مؤسسة في الجزائر تنشط في الترقية العقارية، بعدما تم سحب الاعتماد منه مؤقتا.

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