مدلسي يغلق ملف الانتخابات غدا

من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري، يوم غد، عن نتائج الطعون التي تلقاها من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، وبالتالي الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات غير القابلة للطعن. وقد أعلن المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية للانتخابات قبل أن يفتح باب إيداع الطعون للأحزاب السياسية الراغبة في الطعن في النتائج، خصوصا أن هناك العديد من الأحزاب التي أكدت أنها تملك أدلة عن تزوير الانتخابات، على غرار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي ورئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، خالد بونجمة.