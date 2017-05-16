ولد عباس يغطي الشمس بالغربال

تجاهل المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال اجتماعه الأخير، ذكر عدد المقاعد التي تحصّل عليها في الانتخابات التشريعية القادمة وتراجعه الكبير الذي وصل إلى 60 مقعدا، حيث اكتفى بإعطاء أرقام عن عدد المصوتين لصالح الحزب العتيد، والتي ارتفعت حسبه من مليون و200 ألف صوت سنة 2012، إلى مليون و700 ألف صوت في السنة الجارية. ويبدو أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إما أنه لا تهمّه المقاعد بقدر ما يهمه ارتفاع عدد المصوتين، والدليل أنه يتجاهلها في كل مناسبة، أو يريد فقط تغطية الشمس بالغربال وتبرير إخفاقات الحزب في التشريعيات الأخيرة.