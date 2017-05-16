وزارات تسير بعقلية بدائية هي في واد والتكنولوجيا في واد آخر

اعترف ممثل المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، عمر زروقي، صراحة، بأن لجنة الإشراف على المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية للسنة الماضية، سجلت عدم الفهم الكلي لبعض القطاعات لمسار تبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى التباطؤ الكبير في عملية الربط بين قواعد المعطيات القطاعية واقتسام المعلومات بين الإدارات العمومية.

وقد أعطى ممثل الوظيف العمومي مثالا على ما تم تسجيله على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما أكد أن أغلبية القطاعات لا يمكنها تقديم خدماتها العمومية كاملة بصفة الكترونية. ويأتي تصريح مسؤول الوظيف العمومي كاعتراف منه بأن أغلب الوزارات لا تزال تسير بعقلية قديمة ولم تستطع عصرنة قطاعاتها، بالرغم من كل الأموال المخصصة لذلك لتجسيد الحكومة الإلكترونية.