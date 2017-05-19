دكتوراه وهمية للفوز برئاسة المجلس الشعبي الوطني

يروّج وزير سابق ونائب برلماني أنه حاصل على شهادة الدكتوراه، طمعا في رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حيث طلب من القائمين على الحزب الذي ينتمي إليه بكتابة كلمة "دكتور" في أي وثيقة رسمية للحزب، في حين أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوزير السابق لا يحوز حتى على شهادة الماستر التي يريد هذه الأيام الحصول عليها بطرق ملتوية، كونه لم يحضر يوما إلى مدرجات الجامعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزير السابق يحاول بكل الطرق الترويج لشهادته الوهمية لعلّ وعسى ترفع أسهمه أكثر للحصول على المنصب الذي يٌمنح عادة لذوي الشهادات العليا ليكون هناك توازن في الغرفة السفلى التي يتواجد فيها أصحاب مختلف الشهادات من الابتدائي إلى الدكتوراه.