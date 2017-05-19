اللواء هامل عند الأنتربول

نزل المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ضيفا على الأمين العام لمنظمة "الأنتربول"، يورغن شتوك، أين قام بزيارة عمل إلى مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمدينة ليون الفرنسية، على رأس وفد هام من إطارات المديرية. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون والاطلاع على البيانات الشرطية الدولية وبناء القدرات في ميادين التكوين والتدريب والشرطة العلمية والتقنية ومكافحة الجريمة وتهديدات الفضاء السبراني، إلى جانب مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار مكافحة التطرف ومواجهة التهديدات التي تطرحها الجريمة المنظمة.