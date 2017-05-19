معرض السياحة سرّي للغاية

غريب أمر الديوان الوطني للسياحة الذي افتتح الصالون الدولي للسياحة من دون تنظيم ندوة صحفية قبل المعرض لتقديم الإحصائيات وعدد المشاركين وجنسياتهم وكافة التفاصيل عنه ــ كما جرت العادة ــ كما لم يتم تحديث الموقع الإلكتروني للديوان وفق ما يتناسب مع الحدث، أين اكتفى المنظمون بإرسال رسائل نصية عن طريق الهاتف للتذكير بموعد بداية المعرض وتاريخ نهايته، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول سرّ التكتّم عن الحدث المهم، والذي كان الأجدر التشهير له مسبقا لاستقطاب أكبر عدد من الزائرين؛ فهل بهذه الطريقة يتم النهوض بقطاع السياحة الذي تعوّل عليه الحكومة كمرحلة ما بعد البترول؟