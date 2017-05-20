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محمد عيسى يدافع عن جامع الجزائر

نشر يوم 2017/05/20 84 0 النهار الجديد محمد عيسى يدافع عن جامع الجزائر

دافع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن مشروع جامع الجزائر الذي قال إنه سيكون قطبا دينيا يضم مراكز دينية مختلفة، كالمركز الإسلامي والمكتبة الإسلامية وغيرها من المرافق، وليس قاعة للصلاة فقط، مضيفا، أن نفس الميزانية المخصّصة له كانت قد خصّصت لتشييد العديد من المنشآت القاعدية لقطاع الصحة والسكن وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، وكل مشروع يحتل مكانته، ولا داعي لإثارة اللغط والحديث عن أفضلية مشروع على آخر؛ لأنه وزير في الحكومة، يحضر اجتماعاتها ويعرف جيدا حجم الأموال الموجّهة للمشاريع الأخرى. 

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