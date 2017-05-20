مقري متّهم بالسرقة الأدبية من سعداني

قال رئيس حركة "حمس"، عبد الرزاق مقري، خلال الندوة الصحافية التي عقدها، أمس، بمقر الحزب عقب خروج مجلس الشورى بالحركة بقرار مقاطعة الحكومة، بأن حزبه مؤسسة ديمقراطية وليست جهازا بيد السلطة يسير "بمهماز ومنخاز"، في إشارة إلى أحزاب، منها أحزاب الموالاة.

وتساءل الحضور عن سر استعمال مقري لنفس العبارات والكلمات التي كان يستعملها الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في حق خصومه، حيث راحوا يتّهمون مقري بسرقة المصطلحات التي تردّدت كثيرا على لسان هذا الأخير في كل خرجاته الإعلامية.