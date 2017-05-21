وزير الثقافة التونسي يكرّم النائب عصماني

منح وزير الشؤون الثقافية التونسي، محمد زيد العابدين، شهادة شكر وتقدير للنائب البرلماني، الدكتور لمين عصماني، الذي شارك في الملتقى الإقليمي حول ثقافة الحوكمة في العالم العربي والإسلامي، الذي انعقد في العاصمة تونس، وذلك بعد إلقائه مداخلة حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. وقد وقّع الشهادة التي منحت للنائب البرلماني، تقديرا لإسهامه واحترافيته خلال الملتقى، كل من وزير الشؤون الثقافية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطيب، ومدير الثقافة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، عبد الإله عرفة.