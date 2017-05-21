مقري يبلّغ سلال قرار عدم المشاركة ترسيخا للديمقراطية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنه قام بزيارة للوزير الأول، عبد المالك سلال، وأبلغه رسميا بقرار مجلس الشورى الوطني القاضي بعدم دخول الحكومة. ونشر مقري منشورا في صفحته الرسمية على «الفايسبوك»، أنه زار الوزير الأول، عبد المالك سلال، برفقة رئيس مجلس الشورى الوطني، أبو بكر قدودة، بطلب منهما، لتبليغه رسميا قرار مجلس الشورى الوطني بعدم دخول الحكومة، وذلك من باب اللباقة والأدب ولإدخال ثقافة سياسية ديمقراطية جديدة، كما هو موجود في العلاقة بين الحكومة والمعارضة في التجارب الديمقراطية العريقة.