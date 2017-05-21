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السعيد بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

نشر يوم 2017/05/21 330 0 النهار الجديد السعيد بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

من المنتظر أن ينتخب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، المجاهد السعيد بوحجة، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء القادم، كونه مرشح الحزب العتيد، مما يعني أنه سيحظى بـ161 صوت لنواب «الأفلان»، و100 صوت أخرى لنواب لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعدما أعلن هذا الأخير عن مساندته للمترشّح المقترح من قبل «الأفلان» لرئاسة الغرفة السفلى، مما يعني أنه سيحصل على أغلبية أصوات النواب، وهذا في حال لم تصوت له باقي التشكيلات السياسية الأخرى. وبإعلان «الأرندي» عن دعمه الكامل للمترشح المقترح من قبل «الأفلان»، يكون حزبا الأغلبية قد أعلنا صراحة عزمهما  الدخول في تحالف ثنائي في المجلس الشعبي الوطني.

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