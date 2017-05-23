سلطاني "قلبو معمّر" على مقري

يبدو أن رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني، لا يزال غاضبا من الرئيس عبد الرزاق مقري، بالرغم من إعلان تراجعه عن قرار الاستقالة الشفوية أمام أعضاء مجلس الشورى الوطني. ووجّه سلطاني رسالة غير مباشرة إلى مقري، انتقد فيها ما أسماه بسلوك الإسراف في استغلال النفوذ القيادي، والذي دفع إلى مغادرة الاجتماع قبل التصويت على قرار دخول "حمس" الحكومة من عدمه.

وقال أبو جرة إن أعضاء مجلس الشورى الوطني استهجنـوا ما حدث قبل جلسة التصويت، مقدّرين خطورة ذلك، وسعـوا بإخلاص إلى احتـواء بوادر الأزمة.