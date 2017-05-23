وزارات غير مهتمة بقانون المالية 2018

حدّدت وزارة المالية، نهاية الشهر الجاري، لتقديم مقترحات قانون المالية لسنة 2018، حيث دعت جميع القطاعات الوزارية إلى الإسراع في تقديم مضمون المشروع التمهيدي للقانون لتقديمه إلى الحكومة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزارات تأخّرت كثيرا في تقديم المقترحات وظهرت غير مهتمة بذلك، مما يزيد الأمر تعقيدا ويصعّب مهام إطارات وزارة المالية المجبرين على دراسة جميع المقترحات وعرضها على الحكومة في آجالها المحدّدة.

ومن المنتظر أن يعرف قانون المالية للسنة القادمة المزيد من الإجراءات التقشفية والتي ستمس جميع القطاعات بسبب أسعار البترول التي تزال عند مستوياتها الدنيا.