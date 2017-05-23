إشهار مجاني للتّجار غير المضاربين على منابر المساجد

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأئمة إلى التشهير للتجار غير المضاربين خلال شهر رمضان على منابرهم، وذلك من خلال ذكرهم بالاسم ودعوة الناس إلى زيارتهم لتشجيعهم على المنافسة الشريفة بين جميع التجار للحدّ من ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاصرة الغشّاشين.

وقال الوزير عيسى خلال لقائه الأخير بأئمة العاصمة، إنه على الإمام أن يلعب دوره كاملا في المجتمع والتجنّد لمحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة في السوق، ولم لا تشجيع التجار على تخفيض الأسعار من خلال التشهير لهم.

وبهذا سيكون التجار غير المضاربين قد تحصّلوا على إشهار مجاني على منابر المساجد، وهو ما سيخلق باب المنافسة بينهم لتقديم أحسن العروض؛ فهل سيكون للمبادرة التي أطلقها الوزير صدى للتجار ويتنافسون على الخير عوض التنافس على الجشع في الشهر الفضيل؟