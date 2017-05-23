عجلة منتزه «الصابلاب» للأغنياء فقط

فرضت المؤسسة الخاصة المستغلّة للعجلة الكبيرة التي أنجزت بمنتزه «الصابلات» تسعيرة خيالية وصلت إلى 400 دينار لكل شخص، والغريب في الأمر أن مسؤولة المؤسسة الخاصة التي تشرف على تسيير العجلة المخصّصة للتسلية، وعوض إيجاد عذر تقدّمه للمستهلك على السعر المرتفع، أكدت أن هذه الأخيرة ليست للفقراء وإنما للأغنياء فقط، وذلك في محاولة منها لاستفزاز العدد الكبير من العائلات ذات الدخل المحدود التي تقصد المنتزه الجديد للترويح عن النفس، قبل أن تتفاجأ بالأسعار التي لن تكون حسب رواد المنتزه في متناولها!