اتصالات الجزائر تتبرّع بالدم

أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر حملتها السنوية للتبرّع بالدم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم، وذلك عبر كافة ولايات الوطن. وقد جرت عملية التبرّع بالدم في العاصمة بمقر المديرية العامة، وعلى مستوى كافة المديريات العملية المنتشرة عبر التراب الوطني. وتأتي هذه المبادرة في إطار النشاطات التضامنية والمواطنة للمؤسسة، لاسيما عشية حلول شهر رمضان الذي يشهد انخفاضا في نسبة التبرّع بالدم، في الوقت الذي يكون المرضى في أمس الحاجة إليه. وللتذكير، فإن المؤسسة جمعت في الحملة التي قامت بها السنة الماضية ألف كيس في ظرف يومين.