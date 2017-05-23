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صورة نادرة لـ«الموسطاش».. يرحل الرجال ويبقى الأثر

نشر يوم 2017/05/23 999 0 النهار الجديد صورة نادرة لـ«الموسطاش».. يرحل الرجال ويبقى الأثر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لجثمان الرئيس الراحل، هواري بومدين، المدعو «الموسطاش»، عند إخراجه من المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، حيث تظهر الصورة التفاف عدد من المسؤولين آنذاك حوله لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، يتقدمهم وزير الإعلام آنذاك، محي الدين عميمور، الذي بدا متأثرا وهو يذرف الدموع حزنا على فراق زعيم الجزائر.

وهكذا يذهب الرجال ويبقى أثرهم  ظاهرا؛ فعلى مرّ التاريخ لا تزال إنجازات بومدين شاهدة على كفاحه بعد الاستقلال لبناء الدولة التي لا تزول بزوال الرجال.

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