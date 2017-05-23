سلال يصحّح أخـطاء وزرائه

قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، اتخاذ إجراءات جديدة لتهيئة المناطق الصناعية، حيث سيمسّ القرار جميع الصفقات المستعجلة.

وأكد مصدر مسؤول أن الوزير الأول على وشك وضع إجراءات جديدة لتهيئة المناطق الصناعية، إذ سيخص القرار المشاريع المستعجلة، وذلك من أجل إعادة بعث هذه المناطق التي ستكون نقطة انطلاق للقطاع الصناعي الذي وضعته الحكومة من بين أولوياتها في الفترة القادمة بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية.

وقد يكون تدخل الوزير الأول لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها مسؤولو القطاع، خصوصا فيما يتعلق بتسيير هذه المناطق الصناعية، وطريقة منح المشاريع للمقاولات، والتي يشوبها الكثير من الغموض، خصوصا أن الحكومة وجهت لها ميزانية ضخمة لإعادة تهيئتها.