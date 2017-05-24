الرئيس بوتفليقة يعين تبون.. ويشكر سلال

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول المغادر، عبد المالك سلال، وأعضاء الحكومة، على العمل الذي قاموا به طيلة فترة توليهم للمسؤوليات، في حين قرّر تعيين وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، خلفا له، وذلك لإكمال المسيرة التي بدأها سلال منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي سبتمبر 2012، حيث تعاقب على رأس 6 حكومات.

ويعوّل الرئيس بوتفليقة على تبون لإكمال برنامج السكن وإعطاء إضافة جديدة للقطاعات الوزارية الأخرى، خصوصا تلك التي تعوّل عليها الحكومة لمرحلة ما بعد البترول، على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة.