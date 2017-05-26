70 من المئة تخفيض على التأمينات لكل منخرط عند العزوني

وقعت الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور «طريق السلامة» اتفاقيات مع كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والشركة الجزائرية للتأمين، يستفيد بموجبها كل منخرط في الجمعية على المستوى الوطني من تخفيضات تصل إلى 60 من المئة على سياراتهم، في حين يستفيد أعضاء المكتب الوطني والولائي في الجمعية من تخفيض بنسبة 70 من المئة، كما وضعت عدة تحفيزات لكل من لم يرتكب حادث مرور خلال فترة التأمين، تصل إلى مضاعفة التخفيض، والذي سيصل إلى 100 من المائة. وقد قام رئيس الجمعية، محمد العزوني، بالتنسيق مع رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، بلقاءات ولائية وجهوية عبر عديد ولايات الوطن للتحسيس ضد إرهاب الطرقات وفتح مكاتب ولائية لتسهيل التحاق المواطنين بالجمعية حتى يستفيدوا من الامتيازات التي من شأنها الحد من حوادث المرور.