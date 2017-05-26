التقشّف يعصف بالوزراء المنتدبين

ألغى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منصب وزير الدولة والوزير المنتدب في الحكومة الجديدة، كما كان الحال في الحكومة السابقة. وقد يكون سبب إلغاء هذه المناصب بهدف ترشيد النفقات وإلحاق الوزارات المنتدبة بقطاعات أخرى، كونها كانت تخصص لها ميزانيات إضافية وأجر للوزراء وأعوانهم من الإطارات، وهو ما جعل البعض يعلّق أن التقشف يعصف بالوزارء المنتدبين، على غرار الوزيرة المنتدبة المكلفة الصناعات التقليدية، عائشة طاغابو، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.