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التاريخ يعيد نفسه بين تبون وسلال

نشر يوم 2017/05/26 1 0 النهار الجديد التاريخ يعيد نفسه بين تبون وسلال

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بين الوزير الأول عبد المجيد تبون وسابقه عبد المالك سلال، فقد سبق لهذا الأخير أن تسلّم مهام والي ولاية أدرار من الأول الذي كان واليا بالولاية سنة 1983، وبعد 34 سنة تشاء الأقدار أن يتسلّم تبون مهام الوزير الأول من سـلال. وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتي الرجلين أيام الأبيض والأسود، والتي لا تزال متواجدة  بالقاعة الشرفية بمطار أدرار، مباشرة بعد تسليم وتسلّم المهام بينهما، بعد قرار الرئيس بوتفليقة إنهاء مهام سلال وتعيين تبون على رأس الجهاز التنفيذي.

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