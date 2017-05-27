البورتابل ممنوع على مؤطّري الامتحانات والشرطة والحماية المدنية

ألزمت وزارة التربية الوطنية كل المؤطرين للامتحانات الرسمية، من موظفي الأمانة والملاحظين والحراس والعمال وعناصر الحماية المدنية والأمن والطاقم الطبي، بإيداع هواتفهم النقالة بمكتب رئيس المركز، وذلك من أجل تفادي أي تسريبات للأسئلة أو مساعدة التلاميذ على الغش. ودعت وزارة التربية والوطنية جميع الموظفين المكلّفين بتأطير الامتحانات إلى الالتزام بالتعليمات وتجنيب رؤساء المراكز كل إحراج. ويأتي قرار وزارة التربية القاضي بمنع الهواتف النقالة على هؤلاء بعدما منعته على التلاميذ الممتحنين تجنبا لأي محاولة للغش أو تسريب الأسئلة.