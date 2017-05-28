صالون السيارات في مهبّ الريح

أكد مسؤول بجمعية مصنّعي ووكلاء السيارات، بأن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات، بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد. وأوضح رياض أندلسي بأن إقامة الطبعة العشرين لصالون الجزائر الدولي للسيارات المرتقبة في سبتمبر المقبل، مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي كان من المفترض أن تمنح في أفريل الماضي ولا تزال في الانتظار. وحسب أندلسي، فإن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة؛ لأن وزارة التجارة حتى وإن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن يكونوا في الموعد؛ لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين ـ على أقل تقدير ـ لجلب السيارات.